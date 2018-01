Jovem com Síndrome de Down realiza sonho de apresentar previsão do tempo na França

Garota com Síndrome de Down apresenta previsão do tempo em canal francês Foto: https://www.facebook.com/france2/videos/10155879800157598/

A história de Mélanie Segard, garota francesa com Síndrome de Down que tinha o sonho de apresentar a previsão do tempo em um canal de TV, havia chamado atenção do mundo todo recentemente. Na última quarta-feira, 14, a jovem conseguiu, enfim, realizar seu sonho.

Em um telejornal do canal France 2, a apresentadora Anais Baydemir chamou Mélanie para falar a respeito do clima previsto nas regiões da França para sábado e domingo.

Num vídeo divulgado pelo canal, também é possível ver parte da preparação de Mélanie e a recepção que teve nos bastidores do programa.

Confira abaixo o momento que foi ao ar e as reações de Mélanie ao assistir a si mesma posteriormente.