Jovem sofre abuso em festival na Nova Zelândia e revida com soco

Madeleine afirmou que alguns de seus amigos homens estavam praticamente nus e não tiveram problemas Foto: Pixabay

A norte-americana Madeline Anello-Kitzmiller, de 20 anos, foi vítima de abuso no ano-novo durante o festival Rhythm and Vines, na cidade de Gisborne, na Nova Zelândia, e revidou à agressão com um soco.

Um vídeo do momento, que está circulando pelas redes sociais, mostra um homem correndo atrás da garota e apalpando seu seio, que estava coberto por pintura corporal. A garota afirma que a pintura foi feita no próprio festival, em um espaço designado para isso. Em seguida, o homem sai correndo e se senta ao lado de amigos. Madeleine, então, vai atrás dele e o agride com um soco. Sua amiga joga bebida no homem.

"Acho que tinha muita raiva acumulada de assédios durante o dia e nós estávamos cansadas disso. Eu tinha que reagir, porque eu não ia ficar sem me defender", disse a jovem ao New Zealand Herald.

Ao mesmo jornal, a organização do evento afirmou que "não tolera nenhuma forma de assédio". "Nós queremos que nossos clientes se divirtam em um ambiente seguro e sejam capazes de se expressar de uma maneira que acompanha outros festivais internacionais na Europa."

A garota afirma que espera um pedido de desculpas do assediador, que foi identificado nos comentário do vídeo publicado no Facebook. No entanto, Madeleine defende que ele não seja exposto na internet.

Em um vídeo publicado na terça-feira, 3, ela defende que o corpo feminino não deveria causar tanto espanto e afirma que vários de seus amigos homens estavam praticamente nus e não foram assediados.

"Os humanos têm essa habilidade intelectual especial de usar palavras para pedir algo quando querem. Eu não usar roupas não é o problema. O problema é as pessoas acharem que têm o direito de tocar meu corpo sem consentimento", defendeu a garota no Facebook.

Ela ainda relatou que passou por uma situação semelhante em um festival em sua cidade natal, Portland, no Estado de Oregon, enquanto estava completamente vestida, mas que daquela vez o homem foi expulso do evento na mesma hora.