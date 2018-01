Jornalista gastronômico come tacos todos os dias de 2017

Um jornalista gastronômico norte-americano estabeleceu como meta em 2017 comer tacos durante todos os dias do ano Foto: Pixabay/hayme100

No início de 2017, o jornalista norte-americano Mike Sutter estabeleceu uma meta: iria comer tacos, a tradicional tortilla recheada mexicana, todos os dias do ano para conhecer a cena gastronômica da cidade em que vivia, San Antonio. Mesmo recebendo o diagnóstico de câncer na tiroide em outubro, Sutter cumpriu sua meta e acabou comendo 1.387 tacos durante o ano todo.

“Fiz cirurgia em uma terça-feira e na sexta-feira já estava de volta na busca por restaurantes”, disse Sutter em entrevista para a revista People. “Naquela sexta-feira eu fui em oito restaurantes comer tacos, não ia deixar o câncer diminuir o meu ritmo. Quando você se compromete a fazer uma coisa durante os 365 dias do ano, você precisa fazê-lo se não perde o propósito da coisa”, continuou. “Disse para mim mesmo que ia cumprir essa meta mesmo se fosse do além”, brincou na entrevista.

A única regra que ele havia estabelecido é que escolheria o taco mais inusitado no cardápio dos restaurantes, a maioria deles descoberta no boca a boca. “Existem ruas em San Antonio em que existem taquerias atrás de taquerias, restaurantes que não aparecem no Google Maps ou outros serviços de busca e que nunca foram visitados por algum crítico gastronômico”, contou.

O saldo final de todos os restaurantes que Sutter visitou será publicado por um jornal local e vai servir de guia para pessoas que quiserem visitar as várias taquerias de San Antonio. Para 2018, a nova meta que o jornalista estabeleceu é conhecer as churrascarias desconhecidas da cidade.

VEJA TAMBÉM: Comidas que jamais deveriam ter sido inventadas.