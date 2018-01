'New York Times' aponta relação entre séries de TV e vitória de Trump

Foto: Divulgação e Mary Altaffer|AP

O jornal americano 'The New York Times' publicou nesta terça-feira, 27, um especial super detalhado sobre as preferências dos habitantes dos Estados Unidos em relação a séries de TV. Com base no número de curtidas que cada programa tem no Facebook e de onde esses 'likes' vêm, o NYT criou mapas que apontam quais cidades, regiões e Estados preferem quais séries.

Mas não foi só isso. O jornal foi além e cruzou essas informações com o número de votos que Hillary Clinton e Donald Trump receberam em cada uma dessas áreas. E aí chegaram a algumas conclusões, como a de que os locais com mais fãs de Duck Dinasty, reality do canal A&E que retrata a vida de uma família com fortes valores cristãos, são grandes colégios eleitorais de Donald Trump.

Já a série animada Family Guy foi a que teve maior correlação entre seus fãs e Estados eleitores da democrata Hillary Clinton.

A pesquisa vai longe. Indica, por exemplo, que os programas preferidos nas áreas rurais são bem diferentes dos mais curtidos nos centros urbanos. A lista mostra, em ordem decrescente, desde os shows que mais dividem o País (Duck Dinasty ficou em primeiro lugar, curtido em peso nas partes rurais de Arkansas, Texas e Louisiana e quase sem adesão no resto dos EUA) aos que são quase unanimidade em todas as regiões (The Vampire Diaries é o que menos tem diferença no número de fãs em diferentes partes do País). Vale a pena conferir os resultados completos aqui.