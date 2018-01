'Jogos Vorazes' terá espaço em parque temático na Coreia do Sul

'Jogos Vorazes' terá espaço em parque temático em 2019. Foto: Murray Close/Lionsgate/Divulgação

A produtora cinematográfica Lionsgate anunciou nesta terça-feira, 15, que abrirá um parque temática do filme Jogos Vorazes na Coreia do Sul.

Com mais de 120 mil metros quadrados, o espaço contará com sete zonas, cada uma dedicada a uma produção da Lionsgate.

Além de conhecer a nação de Panem, os visitantes terão uma área dedicada a Crepúsculo.

No parque, previsto para abrir em 2019, será possível experimentar "cenas reais dos filmes através de passeios de última geração, com atrações 4D que vão reproduzir ruas e cidades", de acordo com um comunicado citado pelo Mashable.

Espera-se que o Lionsgate Movie World seja o primeiro parque internacional da Coreia do Sul e o maior parque temática da produtora em todo o mundo.

A empresa anunciou ainda que filmes como Robin Hood e Truque de Mestre também terão suas próprias zonas - o que significa que restam três zonas desconhecidas.

O parque está planejado para ser construído no Jeju Shinhwa World, que pretende ser um dos maiores resorts integrados da Coreia do Sul, com aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados.