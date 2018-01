Japão cria Kit Kat com sabor de remédio para tosse

O Kit Kat, chocolate da Nestlé, é comercializado no mundo inteiro, mas alguns sabores estão disponíveis apenas no Japão. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

No Japão, há diversos sabores inusitados de Kit Kat, como molho shoyu, wasabi e batata doce, mas um novo sabor ultrapassou a expectativas de qualquer um: remédio para tosse. Sim, existe um chocolate com sabor de remédio para tosse.

O Kit Kat Nodo Ame Aji, ou Pastilha para Tosse, é feito com 2,1% de pó de remédio para tosse. A Nestle disse ao SoraNews24 que o pó é colocado dentro do chocolate branco do Kit Kat, para dar um "sabor fresco e revigorante".

Ficou interessado? Por enquanto, o produto pode ser comprado apenas no Japão, por cerca de R$ 4.