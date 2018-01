Irreconhecível: salão de cabeleireiro muda visual de morador de rua

José era flanelinha nas ruas próximas ao salão Foto: Pixabay

Um salão de cabeleireiro em Palma de Mallorca, na Espanha, completou três anos na terça-feira, 14, e para comemorar compartilhou um vídeo no qual mudam o visual de um morador de rua que vivia próximo ao estabelecimento.

José Antonio, conhecido como Josete, vive na rua há 25 anos e trabalha guardando carros. Ele tinha cabelos longos, brancos e a barba não era cortada há muito tempo. No vídeo, ele diz que é difícil mudar as coisas em sua vida, "mas tem de começar com isso, a estética. É muito importante", opina.

Durante o vídeo, a barbearia La Selvajeria fez uma transformação total: os fios brancos foram aparados, assim como a barba, e pintados de preto. José ficou o próprio hipster.

O morador de rua até ganhou roupas novas. Ao andar pelas ruas nas quais guardava carros, as pessoas não o reconheciam. Inclusive, ao se olhar no espelho, nem ele mesmo se reconhece e se emociona ao ver seu reflexo. "Que alucinante, esse sou eu!"

Assista ao vídeo: