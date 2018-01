Irmãos gêmeos nascem em anos diferentes nos Estados Unidos

O nascimento dos gêmeos estava previsto para 27 de janeiro Foto: Pixabay

Os irmãos gêmeos Joaquin e Aitana Ontiveros dividiram o útero da mãe, Maria Esperanza, mas não vão dividir a data de aniversário.

Enquanto o garoto nasceu às 23h58 do dia 31 de dezembro de 2017, sua irmã só veio ao mundo no dia seguinte, às 00h16. "Isso é incomum. Eu diria que é bem raro", declarou o médico que fez o parto, Seyed Tamjidi, à repórter Kirsten Powers no portal Baskerfield News, da Fox.

Os bebês nasceram na cidade de Delano, nos Estados Unidos, quase um mês antes do previsto, mas passam bem. A data estimada para o parto era 27 de janeiro, mas Maria tinha uma cesárea maracada para o dia 10.

Com a publicidade que o centro médico ganhou por causa do nascimento curioso, o diretor de marketing da empresa disse que os irmãos vão para casa com mais de US$ 3 mil (quase R$ 10 mil) em suprimentos para bebês.

VEJA TAMBÉM: Relembre os bebês que nasceram em 2017