Irmão escreve carta para irmã mais velha que está na TPM: 'Menstruation não tem cura'

Irmão manda cartinha para irmã falando sobre os sintomas da adolescência: TPM e 'menstruation'. Foto: Pixabay

No último domingo, 23, uma cartinha de um menino de 12 anos foi retuitada centenas de vezes no Twitter. Na carta, o irmão da usuária Laís (@lwtsadness) explicou os efeitos da tensão pré-menstrual (TPM) e definiu o período com uma nova palavra: 'menstruation'.

"Desculpa dizer mas a senhora tem uma doença chamada adolescência, a adolescência é uma fase até os 22 anos de idade e um dos sintomas é a TPM e a menstruation! Não tem cura. Me desculpa te dizer isso mas acontece", escreveu ele na carta que foi publicada pela irmã na rede social.

eu tava gritando com meu irmão pq eu to de tpm e ele me passou isso por baixo da porta pic.twitter.com/jQVguGwYl7 — lais. (@lwtsadness) 23 de abril de 2017

Pouco após a publicação, vários internautas começaram a fazer brincadeiras com a cartinha - e algumas pessoas gostaram da definição do menino.