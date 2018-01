Internet supera expectativas após marca de roupa anunciar promoção

A marca de roupas Sunny & Co fez uma promoção ousada no Instagram Foto: instagram.com/@sunnycoclothing

A marca de roupas de praia Sunny & Co publicou em seu Instagram uma foto de uma modelo vestindo um maiô vermelho exótico na beira da piscina. Era para ser só uma foto bonita, mas na legenda a empresa afirmou que quem compartilhasse a postagem e marcasse a Sunny & Co receberia o maiô de graça, tendo que arcar apenas com o custo do frete. Parte da receita seria destinada para as pesquisas de Alzheimer.

"Dividir é cuidar. TODOS que republicarem este post e nos marcarem na foto nas próximas 24 horas receberão de graça o maiô Pamela Suny Suit (foto). Promoção válida somente nos EUA e vai até 03-05-2017 às 15 horas. *Requer pagamento de frete. Depois de 24 horas todos que repostaram a foto e nos marcaram receberão um código para concluir o pedido do maiô no nosso site".

No entanto, quase 343 mil pessoas curtiram a foto, que teve milhares de compartilhamentos nos moldes propostos pela empresa. Fora da promoção, a peça custa U$ 64,99 dólares.

Sharing is Caring EVERYONE that reposts and tags us in this picture within the next 24 HOURS will receive a FREE Pamela Sunny Suit Offer only valid in Promo ends 5/3/17 @ 3pm MST *Must pay shipping+handling This promotion is sponsored by @twazerapp After 24 hr. everyone who reposted and tagged us will be receiving a code and they will be able to use it on our website for the free check out xoxo, Sunny Team Uma publicação compartilhada por Sunny Co Clothing (@sunnycoclothing) em Mai 2, 2017 às 2:15 PDT

No Instagram e no Twitter usuários começaram a brincar com a promoção. Alguns fizeram montagens com o maiô, e outros exploraram a cilada em que se envolveram as empresárias. Como entregar tantos maiôs de graça?

When sunnycoclothing realizes how much free clothes they have to give out tomorrow pic.twitter.com/xdjMMiK9TN — Alex Ycasa (@ycasaxp) 3 de maio de 2017

Nesta quinta-feira, 4, as empresárias publicaram um documento em escrito no qual afirmam que vão tentar enviar as peças para os primeiros 50 mil usuários que compartilharam a foto nos moldes indicados.