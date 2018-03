Internet será desligada por um dia em Bali, na Indonésia, por celebração hindu

Usar smartphones em Bali no sábado? Só se for offline: ilha vai desligar a internet por um dia em celebração hindu. Foto: REUTERS/Beawiharta

Todos os anos, a ilha de Bali, na Indonésia, tem um dia do silêncio, chamado de Nyepi, que faz parte de uma celebração hindu. Neste dia – que neste ano será celebrado no sábado, 17 – o aeroporto da cidade fica fechado, as pessoas devem ficar fora das praias e ruas e as luzes das casas devem ser mínimas.

Mas neste ano, há uma novidade: o silêncio será extendido para a internet também. O Ministro da Comunicação da Indonésia, Nyoman Sujaya, confirmou que a internet será desligada por 24 horas após um acordo com as companhias de telecomunicações do país, de acordo com a Associated Press.

Apenas hospitais, empresas relacionadas a economia e segurança governamental não serão afetadas pelo desligamento da internet, que será desligada às 6h do sábado e religada no mesmo horário no domingo. Essa é a primeira vez que isso ocorre na ilha.

"Vamos descansar por um dia, nos livrar da internet para sentir a calma em nossas mentes", disse Gusti Ngurah Sudiana, o chefe da Sociedade Hindu em Denpasar.