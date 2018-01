Internautas precisam provar que leram notícia antes de comentar em site norueguês

Foto: Pixabay

A seção de comentários, seja de posts no Facebook, seja de notícias, costuma ser um palco de discussões inflamadas. Blindados pelo anonimato, internautas emitem opiniões raivosas e, muitas vezes, sem nenhuma base nos fatos. 'Quer passar raiva? Leia a seção de comentários.' A frase que já virou sabedoria popular do século XXI, no entanto, pode ter seus dias contados. Pelo menos na Noruega esse é o objetivo.

Para tentar diminuir a quantidade de ataques e brigas infundadas entre leitores, a emissora pública de rádio e TV do país, a NRK, decidiu criar uma verificação para provar que o internauta realmente leu a notícia antes de comentar no blog NRKbeta. É preciso responder a três peguntas de múltipla escolha sobre o que estava escrito na matéria para garantir que os leitores terão pelo menos uma base comum dos fatos nos quais a discussão será baseada, explicou Marius Arnesen, editor do blog, ao Nieman Lab.

"Nós achamos que deveríamos fazer a nossa parte para tentar garantir que as pessoas tivessem uma base comum antes de comentar. Se todos concordarem que é isso que o artigo diz, eles têm uma base muito melhor para comentar sobre ele", disse Ståle Grut, jornalista do blog, também ao Nieman Lab. Além disso, a NRK espera que o quiz ajude a manter a discussão focada na matéria em questão, sem desviar para outros tópicos.