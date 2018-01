Internautas comemoram manutenção do horário de verão

Sol nascendo em Copacabana Foto: Fábio Motta / Estadão

Após o anúncio de que o governo federal irá manter o horário de verão da mesma forma como vem ocorrendo nos últimos anos, a internet continuou em ebulição por conta do tema.

Muitas pessoas festejaram a decisão que adiantará os ponteiros do relógio em uma hora a partir do próximo dia 15 de outubro, e durará até 17 de fevereiro. Outras, no entando, ficaram inconformadas pelo fato de o governo ter dado "esperança" a quem sonhava com o fim da medida, criada visando economia de energia nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do País.

Confira algumas reações abaixo:

MEU HORÁRIO DE VERÃO VAI CONTINUAR SIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMM HAHAHAHAHAHAHA AMOOOOOOO OBRIGAAADAAAA DEEEEEEUUUUUUUUUSSSSS — anna carolinda (@AnnaPrado) 25 de setembro de 2017

'Governo decide manter horário de verão' Pois não fizeram mais que a obrigação. — line (@capslocki_) 25 de setembro de 2017

o horário de verão vai continuar aeeeeere — dani (@zayndarkx) 25 de setembro de 2017

Horário de verão confirmado. A polêmica do gosto x não gosto está garantida mais um ano. — G. (@hypnotycah) 25 de setembro de 2017

Bad do dia: Vão manter o horário de verão esse ano. — Kellen Kunz (@Kelkunz) 25 de setembro de 2017

Pior coisa que fizeram foi esse horário de verão e quando penso que isso vai acabar o governo vai e recua ... Pqp — Lucas de Souza (@lfs17) 25 de setembro de 2017

Horário de verão só é bom pra que não precisa acordar 3,4 ou 5 da manhã — Lucas de Souza (@lfs17) 25 de setembro de 2017