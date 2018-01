Em forma de protesto, indianas vestem máscaras de vaca

Mulheres usam 'cabeça de vaca' em projeto para denunciar violência contra a mulher na Índia. Foto: instagram.com/sujatroghosh/

O artista Sujatro Ghosh decidiu iniciar um projeto onde mulheres se vestem com máscaras de vaca em locais públicos a fim de denunciar a violência contra a mulher na Índia.

No hinduísmo, religião de cerca de 80% da população indiana, as vacas são sagradas, homenageadas em cerimônias religiosas, e os hindus não podem comer sua carne.

Ghosh disse ao BuzzFeed que, ao pensar como as vacas eram protegidas, teve uma ideia: "Se nós podemos proteger vacas, por que não podemos proteger mulheres?", disse ele ao Buzzfeed.

Uma publicação compartilhada por Sujatro Ghosh (@sujatroghosh) em Jun 22, 2017 às 8:33 PDT

Uma das mulheres participantes do projeto, Reetwija Chakraborty, falou sobre a experiência de usar uma cabeça de vaca. "Usar uma máscara de vaca no meio de uma rua movimentada, em frente a lugares lotados, significa que você vai chamar mais atenção do que o normal. Porém, estar dentro da máscara foi poderoso", disse ela ao site.

As fotos do projeto estão sendo compartilhadas no Instagram de Ghosh.