Indiana encontra barata dentro de seu crânio e vai parar no hospital; assista ao vídeo

Foto ilustrativa Foto: Pixabay

Uma situação inusitada e, para muitos, pavorosa, aconteceu na Índia na última semana: uma mulher precisou passar por uma cirurgia para retirar uma barata de dentro de sua cabeça.

Identificada como Selvi, 42, a moradora da região de Injambakkam acordou no meio da noite com a sensação de ter algo entrando em seu nariz. Ela tentou arrancar o que lhe incomodava, em vão, e em seguida pediu para que seu genro a levasse até uma clínica nas proximidades. Lá, os médicos indicaram que ela fosse até o Hospital-Escola Stanley, em Chennai, onde passaria por uma endoscopia nasal. O resultado: havia uma barata presa entre seus olhos, por dentro do crânio.

Ela precisou imediatamente passar por um procedimento para a retirada do inseto, já que, segundo os médicos, caso a barata tivesse morrido, isso poderia afetar seu cérebro, em decorrência de uma possível infeccção.

"Este é o primeiro caso desses que vejo em minhas três décadas de experiência", comentou Dr. Shankar, médico que tratou o caso, ao site Indian Express. Selvi também falou ao veículo: "Eu não conseguia explicar a sensação, mas sabia que se tratava de um inseto. Havia uma sensação de formigamento. Toda vez que se mexia, me dava uma sensação de queimação nos olhos".

Assista ao vídeo do momento em que a barata é retirada das narinas da mulher, após cerca de doze horas: