Ilha com atividades de bem-estar atrai mulheres de todo o mundo

A estadia de cinco dias pode custar até R$ 20 mil Foto: Pixabay / @mohamed_hassan

Se você procura um descanso da rotina e quer passar um tempo num local paradisíaco na companhia apenas de mulheres, essa ilha é o lugar ideal para você. A SuperShe Island fica na costa da Finlândia e está sendo equipada para receber até dez mulheres com atividades de bem-estar.

A SuperShe Island foi pensada por Kristina Roth, uma empreendedora que criou o projeto SuperShe para servir como um incentivo para mulheres de talento de todo o mundo a se encontrarem para trocarem ideias.

"As mulheres não aproveitam a companhia umas das outras. Sempre houve clubes para homens, eles jogam golfe, é assim que as ideias surgem. Mas quando você junta um grupo de mulheres decididas, coisas mágicas acontecem", diz Kristina.

A ilha tem aproximadamente 34 mil metros quadrados e é equipada com sauna e spa, além de oferecer práticas diárias de ioga, meditação, aulas de culinária, atividades na natureza, entre outras coisas.

Para ter acesso a todas essas comodidades, é preciso se tornar membro do SuperShe através do site do projeto e participar de uma entrevista com a empreendedora.

A ilha deve ser aberta, oficialmente, em julho de 2018. A estadia de cinco dias em um dos quartos compartilhados custará entre três mil e seis mil dólares (aproximadamente entre R$ 9,7 mil e R$ 19,4 mil).

"Queremos que a SuperShe Island seja rejuvenescedora e um lugar seguro onde mulheres possam se reinventar e reinventar seus desejos. Um lugar onde você pode se recalibrar sem distrações", explica Kristina.