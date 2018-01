Idosa finge mágica para marido e internet vai à loucura

Momento descontraído e engraçado entre casal de idosos ganha Internet e é associado a #relationshipgoals Foto: Pixabay

A diversão de um casal após uma pegadinha com uma garrafa de água está ganhando a internet essa semana. Marietta Spencer fingiu uma mágica para seu marido, Tommy Tyks, e o resultado final é engraçadíssimo e contagiante - impossível não rir enquanto assiste a gargalhada do casal.

Marietta, moradora de South Bend, a 154km de Chicago, nos Estados Unidos, finge a Tyks que, depois de dizer palavras mágicas, haverá uma moeda dentro de uma garrafa de água. A princípio a moeda está embaixo da garrafa. A graça toda acpontece porque, quando Tyks vai checar se a moeda está mesmo dentro da garrafa, Marietta aperta o objeto, de modo que jorra água direto no rosto de Tyks. Os dois caem na risada, sem nem se lembrar da moeda.

Outro ponto incrível do vídeo é que o próprio casal parece ligar a câmera e fazer a filmagem no modo automático, aparentemente sem nenhuma dificuldade. O vídeo foi publicado na perfil do Facebook de Marietta, que comentou na página que não esperava nem 100 curtidas. Ela está surpresa com o fato de o vídeo ter viralizado - em dois dias os compartilhamentos ultrapassaram a marca de 1 milhão. A publicação original é do domingo, 2 de abril.

O casal parece ter se tornado um exemplo de relacionamento. Nas redes sociais, o vídeo tem sido citado sempre acompanhado da hashtag #relationshipgoals.