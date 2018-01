Idosa de 89 anos é despejada - mas sua vizinha compra a casa novamente e faz uma surpresa

Angie Tyma foi despejada da casa em que vivia há mais de 35 anos. Foto: Reprodução/YouTube

Por 35 anos, a americana Angie Tyma viveu na mesma casa, em Hudson, na Flórida. Porém, no final de 2016, ela foi despejada porque não estava pagando as parcelas do imóvel. Angie e todos os seus móveis foram colocados na rua. As informações são do jornal WFLA News do Channel 8.

Então a senhora foi viver num quarto de hotel mas, seus vizinhos, vendo sua situação, resolveram ajudá-la. Danielle Calder, uma das vizinhas, comprou a casa de Angie novamente. Outros vizinhos reformaram a parte frontal do imóvel, pintaram e também ajudaram a colocar os móveis da senhora de volta na casa.

No dia do aniversário de 89 anos de Angie, a surpresa: ela foi levada novamente ao seu lar. "Ai meu Deus! Está tão bonito, muito obrigada", disse ela, emocionada, ao entrar em sua casa. Assista abaixo ao momento da surpresa: