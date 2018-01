Hotel se recusa a hospedar vítimas de Harvey com cães de estimação

Diversos cachorros estão sendo resgatados no Texas, após passagem do furacão Harvey Foto: Carlo Allegri/Reuters

Atualizada em 31 de agosto, às 10:50

Após a passagem do furacão Harvey, que atingiu milhares de pessoas no sul dos Estados Unidos, muitas pessoas se comoveram com cães abandonados por conta das fortes tempestades. Mas, ao que parece, um hotel na região não se importou muito com os pets e impediu uma família com três cães de estimação de se hospedar no local.

Ao receber o comunicado de evacuação obrigatória, o casal Gillian e Philip Parker deixou sua casa com a filha Alisson e a avó Sylvia. Além disso, levou seus três cachorros Arrow, Wiggum e Buttercup.

Depois de horas em busca de um lugar seguro, eles encontraram o hotel Holiday Inn Express na cidade de Katy, mas receberam a notícia de que os cães não poderiam ficar com a família.

"É ridículo e ultrajante", disse Gillian ao site da revista People. "Esta a maior inundação em muitos anos. A guarda nacional está tirando as pessoas de suas casas. E nossos cachorros não podem entrar em segurança?", questionou.

Gillian afirma que tentou negociar com os gerentes do hotel, mas eles foram irredutíveis.

A família não teve outra opção a não ser deixar os pets no estacionamento do hotel. Eles se revezaram para não deixar os cães sozinhos em nenhum momento. Mesmo durante a noite, alguém ia ao carro para fazer companhia aos animais.

Gillian ressaltou que teve medo de insistir em entrar com os cachorros e ser expulsa do local. “Eu não quero perder meu lugar no hotel. Estamos tão cansados e temos medo de sair por causa das chuvas. Esperamos que todos possam ficar a salvo", completou a norte-americana.

Horas depois do ocorrido, a IHG, franqueadora do Holiday Inn Express, emitiu um comunicado para a revista People pedindo desculpas pelo ocorrido. "Nós pedimos sinceras desculpas à família Parker pelo ocorrido e reforçamos que estamos em contato direto com os nossos franqueados nas áreas atingidas pelo furacão para dar instruções de como abrigar famílias e seus animais de estimação. A IHG se sensibiliza com os acontcimentos de Houston e reforça que está trabalhando diligentemente para abrigar em nossos hotéis aqueles que estão em situação de risco", disseram.

Já a família Parker encontrou abrigo em uma residência particular e está sã e salva com seus três cachorros.