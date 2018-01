Hospital promove campanha pela saúde bucal de pets em São Paulo

Atenção para o sistema respiratório dos pets com focinho curto, como pug e bulldog. Outras raças como chihuahua, boston terrier, yorkishire, dachshund e poodle sofrem mais com o frio. “Os cães menores e com pelos rasos costumam sentir mais do que os animais de grande porte e com pelagem longa. O tutor deve ter bom senso para avaliar se o pet está bem aquecido e qualquer dúvida deve ser sanada com um especialista”, conclui a veterinária.

Foto: Pixabay / Pexels