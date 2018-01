Hope, o gato da Esplanada, passa bem após cirurgia

Hope passou por uma cirurgia de amputação meses depois de ser arremessado durante protesto em Brasília. Foto: Imagem cedida por Gladys Elisa

O gatinho Hope, que foi arremessado na Esplanada durante um protesto em Brasília em maio, passou por uma cirurgia de amputação na tarde desta quarta-feira, 13, e passa bem.

A dona dele, Gladys Elisa Jager Atkinson, de 52 anos, adotou o felino no mesmo dia do acidente, depois que ele foi resgatado por uma jornalista da TV Senado.

Ele teve de amputar a pata direita dianteira, que ficou lesionada após o impacto contra o chão. Gladys conta que, desde o início, era prevista uma amputação, mas como ele era muito novo e tinha sido diagnosticado com uma infecção viral, não foi possível realizar o procedimento.

Hoje, com sete meses de vida, Hope é um gato alegre e se adaptou muito bem à rotina da família. Em breve, Gladys vai disponibilizar em uma página no Facebook todas as novidades sobre ele.