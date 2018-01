Homem usava granada de 5 kg para trancar porta de galinheiro

Granada poderia explodir até um carro blindado Foto: Pixabay

Um homem da cidade de Caverá, no Rio Grande do Sul, encontrou, há quatro anos, um objeto estranho no campo. Ele não sabia o que era, deixou por dias em seu carro e, depois, levou para casa. Quando precisava, usava para fechar a porta o galinheiro.

Segundo o Alegrete Tudo, em uma visita de seu primo, Amilton Vassalo, o homem soube que se tratava de uma granada de cinco quilos.

Amilton deixou o objeto longe da casa e, depois de alguns dias, levou para um Unidade Militar. Junto com os oficiais, decidiram explodir a granada. Ao Alegrete Tudo, o Major Fabrício Santos, coordenador da ação, disse que o explosivo era usado por tanques de guerra e conseguiria destruir um blindado.

Os oficiais responsáveis cavaram um buraco de dois metros de profundidade e explodiram a granada. O resultado foi uma cratera com dois metros de diâmetro e foi possível sentir o chão tremer a um quilômetro de distância.

O Major disse ao veículo que a granada tinha, aproximadamente, 40 anos.