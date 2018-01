Homem tenta assaltar academia, mas alunos de jiu-jitsu impedem a ação

Alunos de jiu-jitsu impediram assalto em academia do Rio de Janeiro. Foto: tacofleur/Pixabay

Na última segunda-feira, 2, um homem tentou assaltar uma academia em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, mas teve a ação frustrada por alunos de jiu-jitsu que estavam no local.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um rapaz chega acompanhado de outro, ambos de bicicleta, e entra no local.

Ele começa a conversar com a recepcionista, mas logo invade o espaço pulando a catraca.

Ao ouvir os gritos da mulher, alunos que estavam tendo aula de jiu-jítsu no andar de cima correram para ver o que estava acontecendo e saíram atrás do homem.

Segundos depois, ele é visto saindo da academia, por cima da catraca, e fugindo de bicicleta. Os alunos não conseguiram pegá-lo, mas a polícia confirmou, na quarta-feira, 4, que ele foi preso.

Assista abaixo ao momento em que o homem entra e foge da academia: