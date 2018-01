Homem se reconhece em foto de infância da noiva

Imagine convidar sua paquera para ir ao cinema e a pessoa não largar a tela do celular durante o filme? Foi o que aconteceu com Brandon Vezmar, que vive no estado do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com ele, a mulher com quem saía usou o telefone dezenas de vezes, o que fez com que ele pedisse para que ela saísse caso precisasse enviar nova mensagem. Ela, é claro, foi embora.







Foto: Pixabay