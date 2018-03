Homem presenteia mulher com foto de casamento inusitada

Irmão do noivo se vestiu de palhaço para aparecer na foto sem que noiva soubesse. Foto: Desertrose7/Pixabay

O céu é o limite para a criatividade dos noivos na hora de fazer as fotos do casamento. Algumas são fofas e tem a ver com pelo menos um dos pares, como um bombeiro de São Paulo que fez um ensaio temático. Mas outras são um tanto assustadoras, como de Vicent Alexander, que escolheu um palhaço para estar no registro ao lado da mulher.

No aniversário de um ano de casamento, ele presenteou a companheira com uma foto emoldurada em que os dois aparecem sorridentes em frente a uma espécie de cabana de madeira. Pela porta aberta, vê-se um palhaço segurando uma faca na mão.

A foto foi publicada no último fim de semana pelo fotógrafo que fez o clique, que explicou como tudo foi planejado. "O noivo veio até mim secretamente no dia das fotos contando-me a ideia que teve. Ele queria que o irmão dele estivesse no fundo de uma das fotos com uma roupa de palhaço e uma faca. Tudo foi um segredo e a noiva não tinha ideia na hora. Ele acabou dando a foto para ela neste fim de semana no aniversário de um ano de casamento deles", escreveu na publicação.

Ao abrir a embalagem na qual o quadro estava, a mulher fica maravilhada com a bela foto, mas começa a rir quando nota a figura 'intrusa'. Vicent registou a reação dela:

GALERIA: Casal faz casamento com decoração temática da Disney