Homem pede namorada e irmã dela, com síndrome de Down, em 'casamento'

Will, namorado de Ashley, fez questão de incluir Hannah até no pedido de casamento. Foto: facebook.com/ashley.schaus

Um pedido de casamento é sempre especial, mas o americano Will Eaton conseguiu tornar o pedido mais especial ainda. Antes de pedir para se casar com sua namorada, Ashley Schaus, ele se ajoelhou e fez um pedido para a irmã dela, Hannah, para que ela fosse "sua melhor amiga para sempre".

Ashley contou ao site How He Asked que ela e Will se conheceram em outubro de 2010. "Ele tinha um Chevrolet Camaro e eu tirei uma foto do carro, postei na internet e disse que amaria dar uma volta nele! Bem, um amigo em comum nos apresentou, e depois ele foi me buscar em casa para nosso primeiro encontro", contou.

Porém, para Ashley, a parte mais importante da história dos dois é quando ele conheceu sua irmã, Hannah. "Ela tem síndrome de Down e diabete, e eu sou muito protetora com ela. Não somos apenas irmãs, somos melhores amigas. Nós fazemos tudo juntas. Eu disse para Will que Hannah e eu éramos um 'pacote fechado'. Ele tinha que aceitá-la, amá-la e incluí-la em tudo porque ela e eu somos grudadas para sempre", disse.

Felizmente, Will aceitou muito bem e Hannah passou a ser parte presente na vida do casal. "Nós fomos assistir a todos os filmes dos Minions, parques temáticos, e somos melhores amigos há sete anos. Ele é a melhor coisa que já aconteceu para nós duas, e eu estou tão feliz de poder chamá-lo de marido em breve!", comentou Ashley.

Então chegou o dia do pedido. Todos os anos, Ashley, Hannah e Will costumam ir a um bosque para tirar fotos. No ensaio deste ano, em determinado momento, Ashley pediu para que Will tirasse algumas fotos só com Hannah. Ele ficou feliz com a proposta, porque tinha uma surpresa para ela.

"Ele se ajeolhou, usando o anel da minha avó, e perguntou para Hannah se ela seria sua melhor amiga para sempre. Eu nem pensei em mim, eu apenas fiquei tão feliz de vê-la experimentando um momento tão lindo", relembra Ashley. Hannah disse sim, e então Will foi até Ashley. "Ele se virou para mim, se ajoelhou, e me pediu para casar com ele. Eu chorei. Hannah chorou. Todos nós choramos. E, claro, nós duas dissemos sim. Foi o momento mais incrível da minha vida", disse Ashley.