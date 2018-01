Homem pede bolo da Minnie para aniversário da sobrinha e o resultado é aterrorizante

Uma confeitaria na Arábia Saudita fez bolo aterrorizante da personagem Minnie Mouse e um usuário do Reddit compartilhou o resultado final Foto: Benoit Tessier/Reuters

Um usuário da rede social Reddit compartilhou fotos de um bolo que ele encomendou para o aniversário da sua sobrinha. Ele levou imagens de um bolo da personagem Minnie, da Disney, para uma confeitaria na Arábia Saudita, que aceitou a encomenda.

O resultado final foi um bolo aterrorizante que não se parece nada com a imagem que o homem levou como inspiração. Alguns comentários no post disseram que ele deveria nem ter pago pelo bolo e outros sugeriram que ele tivesse procurado uma confeitaria melhor para pedir e encomenda.

Em um outro comentário, o homem que fez o post tentou culpar imigrantes pela má qualidade das confeitarias no seu país. “Nós temos várias confeitarias que empregam estrangeiros com salários baixíssimos, então o resultado final do bolo não é algo que me surpreendeu. Muitos dos ‘confeiteiros’ nunca trabalharam no ramo e vieram aqui para a Arábia Saudita atrás de empregos melhores”, escreveu.

De qualquer forma, as fotos do bolo viralizaram lá no Reddit. Veja abaixo como o homem queria que o bolo ficasse e o resultado final.

