Homem negro recebe pênis branco em transplante

A comunidade médica comemorou, em abril, o terceiro transplante de pênis bem sucedido do mundo. Mas há uma curiosidade que envolve o fato: o homem que recebeu o órgão é negro, e o doador, branco.

De acordo com a versão britânica do jornal Metro, o homem de 40 anos perdeu o pênis em uma circuncisão mal-feita e se tornou o terceiro paciente a passar por esse tipo de transplante. A cirurgia ocorreu no fim de abril na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O médico responsável pelo procedimento explicou a situação: “O doador era branco porque há poucos doadores para esse tipo de procedimento”. O especialista explicou que o homem terá todas as funções urinárias e reprodutivas de volta dentro de seis meses.

Um membro da equipe médica disse que o tipo de tatuagem para colorir o órgão será o mesmo que é feito para mamilos no caso de retirada de mamas.