Homem gasta R$ 150 mil para virar um 'alienígena assexual'

Jovem quer se parecer com um 'alienígena assexual' e já fez mais de 110 cirurgias plásticas. Foto: www.instagram.com/vinnyohh/

O maquiador e modelo americano Vinny Ohh tem 22 anos e um objetivo bem peculiar: quer se parecer com um 'alienígena'. Para conquistar a aparência que deseja, o jovem já fez 110 cirurgias plásticas e já gastou cerca de 40 mil euros (cerca de R$ 152 mil).

Agora, sua nova empreitada é se tornar assexual, portanto, sua próxima cirurgia será para retirada do órgão genital, conforme contou ao site Mirror. "Eu quero ser híbrido, nem do sexo masculino, nem do feminino. Não quero que as pessoas pensem que estou mudando para ser uma mulher. Eu posso viver sem órgãos sexuais, então por que eu deveria ter um pênis ou uma vagina?", disse.

Para as próximas cirurgias, em que pretende tirar o pênis, o umbigo e os mamilos, Vinny deve gastar cerca de R$ 500 mil. A primeira cirurgia dele foi aos 17 anos, quando fez um preenchimento labial. Em seu Instagram, ele compartilha fotos de suas maquiagens e também dos resultados de suas cirurgias.