Homem ganha kombi oito anos depois de 'prever' que veículo seria seu no futuro

O norte-americano Kyle Cropsey ganhou uma kombi azul oito anos depois de 'prever' que o carro seria seu Foto: Felipe Rau/Estadão

Quando o norte-americano Kyle Cropsey passava férias com a família em uma praia de Nova York em 2010, ele viu uma bonita kombi azul estacionada e resolveu deixar um bilhete para o dono pedindo para entrar em contato com ele no dia em que decidisse vender o carro porque estava interessado.

Cropsey, então com 16 anos, até postou uma foto no Facebook dizendo que aquele seria seu futuro carro. Agora, oito anos depois, Kyle ganhou o carro como doação da família do seu antigo dono. Cornelius Mead faleceu aos 82 anos no início de abril e quando seu filho, Cris, estava limpando a kombi achou o bilhete deixado pelo adolescente.

O telefone no bilhete ainda era dos pais de Kyle, que arranjaram os trâmites para transferir o carro. "Foi destino", disse Kyle em entrevista ao jornal Newsday. A única condição para ele ficar com a kombi é restaurá-la e informar Cris do progresso.

"Meu pai gastou mais dinheiro nessa kombi do que qualquer pessoa normal faria. Ele adorava esse carro, não conseguia se desfazer dele", falou Mead ao jornal, ressaltando que seu pai viajou os Estados Unidos inteiro no veículo. "É maravilhoso ver que o legado do meu pai vai seguir em frente, fico emocionado toda vez que falo sobre esse carro", finalizou.