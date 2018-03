Homem faz gráfico relatando seu 'saldo' de 28 dias no Tinder

Um usuário do Reddit fez um gráfico mostrando o saldo do que aconteceu após ele usar o aplicativo Tinder por 28 dias Foto: Mike Blake/Reuters

Um usuário do Reddit fez um gráfico mostrando o 'saldo' de 28 dias usando o Tinder na Indonésia: dos 53 matches que ele teve no período, só quatro se concretizaram em encontros. Na maioria dos matches, 38 deles, os dois trocaram contatos no WhatsApp e não saiu disso.

No post na rede social, o internauta que se identifica como Keongmanja explicou que ele originalmente era do Reino Unido e se mudou para o país asiático há pouco tempo. Ele conta que na região em que ele mora o Tinder não é tão conhecido, o que fez com que 30 dos matches tenham ocorrido nos três primeiros dias em que ele usou o aplicativo.

Do total de 53 matches, ele conseguiu marcar nove encontros, mas dois cancelaram e três não apareceram no local marcado. Das 38 mulheres que trocaram número de WhatsApp com ele, 19 alegaram que estavam sem tempo para um encontro. Quinze dos matches que ele conseguiu não o responderam, ou sumiram depois de trocarem algumas mensagens ou o apagaram logo após o match.

Veja abaixo o gráfico completo.