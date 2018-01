Homem espalha arranjos de flores pelas ruas de Nova York

Flores são a matéria-prima do artista Lewis Miller Foto: Adriana Moreira/ Estadão

Quando se fala em cores e arte de rua, provavelmente a primeira coisa que vem à mente é o grafite. Mas o artista Lewis Miller está interferindo de outra maneira nas ruas cinzas de Nova York: com arranjos de flores.

Ele é um florista norte-americano que faz decoração para grandes eventos e decidiu fazer algo para embelezar a cidade. Em intervenções chamadas de Flower Flashes, Miller e sua equipe fazem arranjos coloridos em estátuas, praças e latas de lixo.

Em sua primeira obra, um arranjo em torno do mosaico Imagine, no Central Park, o artista contou que a interação das pessoas com a obra foi muito positiva. Além disso, todas as selfies e postagens nas redes sociais contribuíram para divulgar o trabalho e atingir um número maior de pessoas. “Em tempos de redes sociais, nós vimos os frutos de nosso trabalho e fomos recompensados instantaneamente pela internet!”, disse.

Miller revelou que planeja aumentar a escala de sua arte para que atinja mais moradores da cidade. Ele também contou que gostaria de expandir o projeto para outras metrópoles.

O florista afirma que sua intenção nada mais é do que oferecer um presente aos moradores de Nova York e encher o seu dia a dia de alegria. “O jeito como as pessoas sorriem quando testemunham um ato qualquer de bondade, isso sim é algo grandioso”, disse.

Alice deserves a flower boa everyday of the week...Our second random act of flowers is UP now!! #LMDwashere #aliceinwonderland #centralpark #flowersfornewyork Uma publicação compartilhada por Lewis Miller Design (@lewismillerdesign) em Nov 1, 2016 às 4:58 PDT