Homem esculpe réplica de cenário de Hogwarts na neve para filhas

Cenário faz parte do castelo onde os jovens bruxos estudam (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay / @werner22brigite

Um homem aproveitou a neve que caiu no fim de janeiro no Canadá para dar um presente para suas filhas. Kelly Davies esculpiu uma parte do Salão Principal de Hogwarts em gelo.

"Minhas duas filhas estão apaixonadas por Hogwarts e tudo que tem a ver com Harry Potter", contou Kelly à CBC, rede de rádio e televisão pública do Canadá. Ele falou que as filhas Anna, 8, e Julia, 6, assistem aos filmes juntas.

Foi a partir dessa paixão que ele resolveu fazer um modelo de parte de um dos cenários mais importantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts em seu próprio quintal no vilarejo de Sherwood Park. A matéria prima são grandes blocos de gelo gerados a partir da neve.

O modelo feito por Kelly conta até com uma réplica da cadeira na qual o professor Alvo Dumbledore se senta em frente ao salão. "A única demanda da minha mulher é que houvesse um sofá, então fiz um para ela com o escudo de Hogwarts", acrescentou.

Confira: