Homem escapa de carro da polícia no estilo Indiana Jones

Aquelas cenas de filme em que alguém escapa da prisão ou da polícia de um jeito surpreendente pode acontecer na vida real. E aconteceu bem no estilo Indiana Jones.

Michael Maldonado foi preso na última segunda-feira, 26, durante uma abordagem no trânsito e levado para a cadeia do condado de Porter que, coincidentemente, fica no Estado americano de Indiana.

Quando o carro da polícia entrou na garagem do prédio, Maldonado aproveitou a distração dos agentes e saiu correndo do carro, passando por baixo da porta que estava se fechando.

Câmeras de segurança registraram o momento, que foi publicado nas redes sociais pelo jornal local Post Tribune. Veja abaixo:

Com a porta fechada, os policiais demoraram para encontrar outra saída. Segundo o NWI Times, antes dessa fuga, Maldonado já tinha tentado fugir de dois policiais durante a prisão, no início daquele dia.

De acordo com o escritório do xerife, um carro roubado perto da cadeia "acredita-se estar ligado" à fuga de Maldonado. Além das duas acusações de fuga, ele foi acusado de posse ilegal de uma seringa, dirigir com habilitação suspensa e resistir à aplicação da lei. Ele ainda está foragido.