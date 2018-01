Homem enterra vodca em terreno três semanas antes de festival

Alex Diamond enterrou esta garrafa em terreno de festival para burlar regras e economizar dinheiro. Foto: Facebook/festivalprotips

Na semana passada, ocorreu o festival Electric Zoo, em Nova York, e um frequentador resolveu burlar as regras a fim de economizar dinheiro. A festa não permite a entrada de bebidas alcoólicas, então Alex Diamond enterrou uma garrafa de vodca no terreno onde o evento seria realizado antes da montagem dos palcos.

De acordo com o DailyMail, três semanas antes do Electric Zoo, Diamond foi até o local, enterrou a garrafa e marcou, pelo GPS do celular, o lugar exato. "Eu vou ao Electric Zoo há quatro anos, então eu conheço a estrutura muito bem", disse ele.

"Quando cheguei ao festival, o objetivo era desenterrar a garrafa sem atrair atenção. A parte mais difícil foi não levantar nenhuma suspeita, porque havia muitas câmeras e seguranças espalhados pelo local", contou o jovem.

Porém, mesmo com o receio de ser pego, a operação foi simples e durou apenas dez minutos. Ele publicou fotos de sua façanha no festival e viralizou.