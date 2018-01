Homem encontra a namorada na cama com o amante e tira selfies

O jovem texano flagrou a namorada com outro homem e tirou fotos da cena. Foto: Facebook/tx.boy.duston

Duston Holloway, um jovem de 23 anos, do Texas, encontrou a namorada dormindo ao lado de um outro homem em sua casa. No entanto, ele não se zangou: preferiu documentar a ocasião e fotografou a cena. As imagens, que ele postou em seu perfil do Facebook, logo viralizaram, mas ele já as deletou da página.

“Quando você volta para casa e vê um outro homem com a mulher que você amava!”, escreveu Duston na legenda da foto, na qual aparece juntos dos outros dois dormindo.

O texano tem recebido mensagens de apoio após ter colocado as imagens da traição na rede. Confira abaixo.