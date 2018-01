Homem é preso por engano na Cisjordânia após erro de tradução do Facebook

Caso ocorreu na Cisjordânia Foto: 3839153 / Pixabay

A polícia de Israel prendeu por engano um trabalhador de construção na Cisjordânia, próximo a Jerusalém, após o Facebook traduzir de maneira errada uma frase do árabe para o hebraico em uma postagem feita pelo homem em seu perfil na rede. A publicação mostrava uma foto dele encostado a uma escavadeira com o texto dizendo “Bom dia” em árabe. As informações são do Mashable.

Vertida para o idioma hebraico, no entanto, a expressão se assimila ao verbo atacar e passou a significar “Ataque-os” — ou, em inglês, “Machuque-os”. O homem foi detido e interrogado por algumas horas pela polícia local, que pretendia descobrir se ele usaria a escavadeira para atropelar pessoas, segundo o jornal israelense Haaretz.

Durante todo o processo, nenhum falante de árabe foi consultado para checar a tradução do serviço automático do Facebook. Após se dar conta do erro, no entanto, a polícia soltou o homem, ainda de acordo com o Haaretz.

Gerente de engenharia do Facebook, Necip Fazil Ayan disse ao site Gizmodo que o sistema de tradução da rede cometeu um erro ao interpretar errado o que o trabalhador havia postado. Ele também pontuou que, embora as “traduções estejam melhores a cada dia, erros como este podem ocorrer de tempos em tempos” e que a empresa está tomando “as medidas necessárias para resolver este problema particular”.