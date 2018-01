Homem é preso após subir em ônibus escolar em movimento 

Caso ocorreu no condado de Baltimore, Estados Unidos Foto: macdeedle / Pixabay

No estado de Maryland, nos Estados Unidos, Leverne Doran, de 68 anos, foi preso por subir em um ônibus escolar em movimento após o motorista ter impedido sua entrada no veículo, disse a polícia local em um comunicado. As informações são da ABC e da WBALTV.

O caso ocorreu na última quinta-feira, 5. Os agentes da polícia do condado de Baltimore, no entanto, só explicaram o que se passou no último sábado, 7, quando identificaram o infrator.

Segundo eles, o homem tentou parar o ônibus porque uma garrafa foi jogada de dentro do transporte e acertou seu carro. Depois de ter seu pedido para entrar no veículo recusado, ele pulou sobre a parte da frente do ônibus e por ali ficou, enquanto o veículo se movia.

Os agentes declararam também que o motorista, assim que Doran subiu à frente do ônibus, dirigiu em direção à estação policial mais próxima para solicitar ajuda. De acordo com tribunais, a ficha judicial dele possui quatro acusações por má conduta.

Confira no vídeo abaixo o homem sendo levado pelo ônibus: