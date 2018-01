Homem é preso após furtar mais de 100 celulares no Coachella

Um homem foi preso por furtar mais de 100 celulares no festival Coachella após as vítimas o encontrarem graças a uma função antifurto. Foto: Reuters / Lucy Nicholson

Um homem de 36 anos foi preso no Coachella em posse de mais de 100 celulares furtados durante o conhecido festival de música que ocorre anualmente na Califórnia. A polícia da cidade de Indio, onde ocorre o evento, conseguiu chegar ao ladrão graças à função ‘Buscar iPhone’ que alguns dos aparelhos continham.

As vítimas, ao perceberem que estavam sem seus celulares, ativaram a funcionalidade e logo acharam o responsável pelos furtos, que não havia desligado os aparelhos. A polícia anunciou que vários celulares já foram devolvidos aos seus donos e pediu para os participantes do evento tomarem cuidado com suas posses em eventos tão cheios como o Coachella.

Segundo a rádio local KMIR, o ladrão foi indiciado por furto e receptação (posse de objetos vindos de crime) e saiu da prisão após pagar fiança de US$10 mil.

Veja abaixo o post no Facebook que a polícia de Indio fez ao prendê-lo.