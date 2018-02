Homem é perseguido por pomba e vídeo viraliza

Pomba persegue homem em Santos, no litoral paulista. Foto: facebook.com/fabianosb

O vídeo de uma pomba perseguindo um homem em uma esquina da cidade de Santos, litoral paulista, viralizou na internet. No material compartilhado no Facebook na última quarta-feira, 7, a ave fica pelo menos dois minutos impedindo que o morador saia da área em que está. Ela avança sobre ele e parece que vai bicá-lo, mas não chega a fazê-lo.

A situação insólita aconteceu na movimentada Avenida Afonso Pena, por volta das 16 horas, segundo o portal G1. A perseguição toda teria durado mais de 15 minutos e o trânsito teria ficado congestionado porque as pessoas diminuiam a velocidade para ver a cena inusitada.

Um vídeo compartilhado no Facebook mostra o homem, cuja identidade não foi revelada, caindo enquanto a pomba voa em direção à cabeça dele. Algumas das pessoas no local o aconselhavam a entrar no bar. "Ela não vai entrar lá", disse quem estava filmando. Mas mesmo quando o homem ia em direção ao estabelecimento, a pomba o atacava.

A publicação foi feita na quarta-feira, 7. Em três dias já foi compartilhado mais de 15 mil vezes.