Homem é flagrado roubando boneca sexual na Austrália

Caso ocorreu na cidade de Melbourne Foto: Pixabay / MichaelGaida

A polícia da Austrália está à procura de um homem que roubou uma boneca sexual do modelo Dorothy, avaliada em aproximadamente R$ 14,5 mil, após invadir um sex shop na cidade de Melbourne, no sudeste da Austrália. As informações são do Daily Mail.

Nas imagens captadas por câmeras do estabelecimento, o homem, não identificado, aparece portando um extintor de fogo e uma alicate enquanto dirige. Ele também é flagrado entrando no estabelecimento e, momentos depois, saindo do sex shop e voltando ao carro transportando a boneca. O modelo Dorothy tem o tamanho de uma pessoa real, com 1,68 m.

Segundo as imagens, o ladrão teve dificuldade para entrar no sex shop, e teve de voltar à sua van para buscar o extintor. Depois, ele bateu na porta da loja com o instrumento e conseguiu entrar.