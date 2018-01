Homem diz que sua primeira foto no celular foi um nude e marca dá resposta 'destruidora'

Marca pediu que seguidores do Twitter contassem qual foi a primeira foto tirada com o celular, homem resolveu fazer uma brincadeira e a marca deu uma resposta arrasadora. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

O celular Galaxy S8 foi lançado recentemente e, na última sexta-feira, 21, a Samsung pediu que os seguidores do Twitter contassem qual foi a primeira foto tirada com a câmera do aparelho.

Um homem resolveu fazer uma piadinha: "Foi uma foto do meu pênis".

@SamsungMobileUS It was a dick pic — Edward (@savEdward) 21 de abril de 2017

O perfil da Samsung então deu uma ótima resposta usando apenas um emoji de microscópio - e o 'lacre' fez muito sucesso entre os seguidores, que disseram que o homem a resposta foi 'destruidora'.

"Eu vou trocar [meu celular] por um Samsung apenas por causa deste tuíte", responderam alguns internautas. "Um homem foi queimado por uma empresa de celulares", disseram outros - e alguns ainda responderam com gifs e memes.

Confira algumas das reações: