Homem de 90 anos é surpreendido ao ser convidado para ser padrinho de casamento do neto

Casamento de KC Schafer com a esposa Sarah teve avô do noivo como padrinho Foto: Pixabay/ericaa1215

O casamento de KC Schafer, morador de Clarksville, nos Estados Unidos, não foi especial apenas para os noivos. Charles, que tem 90 anos e é avô de Schafer, foi surpreendido com o convite para ser padrinho do casório realizado no mês passado.

“Ele é meu ídolo desde que sou criança. Eu passo tanto tempo com meu avô e ele praticamente me fez o homem que eu sou hoje”, explicou Schafer em entrevista à ABC News.

Charles brincou com a escolha inusitada do neto. “Eu não achei que ele iria querer um velho lá em cima", disse. “Mas me sinto muito orgulhoso, é uma honra”, emendou.

Durante a festa, o avô fez questão de tirar foto com todos os homens mais jovens da família. “Eu já estive em oito casamentos e em seis deles fui padrinho. Quando eu não fui padrinho, os casais se divorciaram. Mas quando eu fui, eles ficaram juntos até a morte”, declarou Charles.

O casamento ainda foi marcado por uma coincidência de datas: a cerimônia ocorreu no dia 15 de abril, mesmo dia em que Charles casou-se com sua esposa em 1950.