Homem compra máquina de quimioterapia no Ebay e doa para hospital

Paciente com câncer no intestino consegue comprar máquinas de tratamento por 175 libras, e as doa para hospital. Foto: Pixabay

Steve Brewer, de 62 anos, é um paciente com câncer no intestino e em busca do melhor tratamento possível. Ele mesmo comprou as máquinas de quimioterapia que precisava após o hospital que frequenta alegar não ter meios para lhe oferecer o melhor tratamento possível.

Brewer pensou: “Devem haver várias máquinas de segunda mão. Elas devem ir para algum lugar e provavelmente salvam milhares de libras de um hospital”, disse ao Daily Mail. Foi então que ele procurou ofertas no Ebay e descobriu que o aparelho necessário, uma máquina de bombeamento triplo, custava 175 libras e não 3.400, o valor de uma nova.

A máquina administra os medicamentos injetados durante o tratamento. Uma máquina de bombeamento único permite uma sessão que dura quatro horas, já a de bombeamento triplo reduz o tempo de sessão em 40 minutos, o que melhora a vida do paciente.

A princípio, a direção do hospital se recusou a aceitar equipamentos de segunda mão, mas voltou atrás após o enfermeiro especialista em quimioterapia, Angelo Cuenca, autorizar a instituição a receber as máquinas de graça e a usá-las por cinco anos.

“O hospital precisava dos instrumentos e sabe a diferença que eles farão”, falou Brewer. “Espero que a ideia [de comprar de segunda mão] seja aderida por outros hospitais a partir de agora”.