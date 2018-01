Homem com deficiência faz mochilão pela Europa carregado pelos amigos

Kevan durante sua passagem por Paris, na França. Foto: Facebook/Wecarrykevan

O americano Kevan Chandler nasceu com atrofia muscular espinhal, uma doença genética que o impede de andar. Porém, sua condição não o impediu de realizar seu maior sonho: fazer um mochilão pela Europa.

No ano passado, Chandler e seus amigos entraram em contato com a empresa alemã Deuter, que fabrica mochilas para viagens, e juntos eles confeccionaram uma mochila personalizada, que era capaz de abrigar Chandler. A mochila foi comprada, os amigos e familiares de Chandler a ajustaram e ele e mais quatro amigos partiram rumo à Europa, sendo o tempo todo carregado pelos colegas.

A aventura foi totalmente registrada em fotos e vídeos e vai virar um documentário. Além disso, Chandler também escreveu um livro sobre a viagem, mas não para por aí: ele quer que outras pessoas com deficiências físicas possam desfrutar de viagens como ele, portanto está construindo mochilas especiais para quem precisa.

"Nós dissemos à empresa que temos pessoas que estão interessadas, então sugerimos: 'E se a gente se unir e desenvolver uma versão profissional? O que eu amo é que as pessoas vão escrever para nós e dizer: 'Nós estávamos procurando por algo assim'", disse Chandler ao canal televisivo Wane. Ele contou que já está recebendo pedidos de diversas regiões dos Estados Unidos e até de outros países, como o Brasil e a Espanha.

Chandler e seus amigos já têm o primeiro protótipo da mochila, que conta com várias almofadas para aliviar o impacto. "Nós percebemos que algumas coisas que funcionaram para mim, não funcionam para outras pessoas", comentou Chandler, que também vai ensinar os interessados em como usar a mochila e como ser carregado da maneira mais confortável.

Uma mochila da Deuter para carregar crianças custa em torno de US$ 300 (cerca de R$ 948), e Chandler diz que quer manter sua mochila para pessoas com deficiência na mesma faixa de preço. "Nós achamos que é algo razoável que pais de uma criança com deficiência não paguem mais que pais de crianças com uma locomoção normal, e que eles possam ter a mesma experiência", opina Chandler.

Todas as novidades sobre a mochila e sobre o documentário são compartilhadas no Facebook We Carry Kevan e também no site oficial do projeto. Confira o trailer do documentário: