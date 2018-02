Homem causa incêndio em casa, na tentativa de se livrar de gambás

Para espantar gambá, homem usa bomba de fumaça e provoca incêndio Foto: Pixabay/Skeeze

Se aparecer um gambá na sua casa, não tente espantá-lo com bomba de fumaça, OK? O conselho parece óbvio, mas um homem provocou um incêndio em casa, na tentativa de se livrar de gambás que estavam em um tipo de porão, comum em residências nos Estados Unidos.

O espaço é, na verdade, uma elevação entre a estrutura da casa e o nível da rua, para evitar umidade e infiltrações na residência, entre outros benefícios.

Para expulsar os animais, o morador acendeu uma bomba de fumaça no local, que pegou fogo rapidamente. A chama se espalhou pelas paredes do primeiro andar da casa, ocasionando "perda total do imóvel", segundo o Detroit Free Pass.

Após o ocorrido, Kevin P. Sullivan, chefe do Corpo de Bombeiros, alertou para a importância de contratar empresas especializadas para o controle de pragas.

Detalhe: a casa era alugada. E aí, quem será que vai arcar com o prejuízo?