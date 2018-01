Harvard vai oferecer curso baseado em 'Game of Thrones'

Cena da série 'Game of Thrones, atualmente em sua sexta temporada Foto: Reprodução de cena da série 'Game of Thrones' (2014)/ HBO

A Universidade de Harvard vai usar a série Game of Thrones para incentivar estudos sobre a Idade Média. O curso "O verdadeiro Game of Thrones: dos mitos modernos aos modelos medievais" vai analisar o que é mostrado corretamente e o que é abordado de forma equivocada na série sobre o período medieval.

Os professores que darão as aulas divulgaram para a revista norte-americana Time que o curso irá analisar como a série "conta, adapta e distorce a história e a cultura do mundo medieval, no período compreendido entre 400 d.C. e 1500 d.C".

A universidade ainda declarou que o curso vai explorar "os arquétipos da sociedade através de personagens como, por exemplo, o rei, a boa esposa, o segundo filho e o desbravador nas história, literatura, religião e lendas medievais".

A criação do curso é uma tentativa de transformar o fanatismo na série em interesse por estudos na área que, segundo estudos apontam, apresentou queda de 8,1% no número de diplomas entregues entre 2012 e 2014.