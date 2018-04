'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' bate recorde de bilheteria na Broadway

A pré-estreia da peça 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' quebrou o recorde de bilheteria na Broadway Foto: Neil Hall/Reuters

A peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada estreia na Broadway, o famoso circuito dos teatros de Nova York, no próximo dia 22 de abril, mas a obra que dá continuidade aos livros da autora J.K. Rowling já está causando repercussões na cena cultural da cidade: com somente quatro apresentações de pré-estreia, arrecadou US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 7,3 milhões) de bilheteria, quebrando um recorde da Broadway.

O recorde anterior era da peça All the Way, que estreou em 2014 e acumulou US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões) nas apresentações prévias. O feito da peça de Harry Potter fica ainda mais impressionante com a informação de que o Lyric Theater, casa onde a peça será encenada, vendeu 300 dos 1,6 mil ingressos disponíveis a preços populares.

Sucesso em Londres, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é dividida em duas partes e foi escrita pelo roteirista Jack Thorne com consultoria de Rowling e do diretor John Tiffany. A produção e elenco da peça norte-americana será o mesmo da versão inglesa e os ingressos para as apresentações estão esgotados até novembro.