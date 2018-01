Hamster que nasceu sem pelos ganha roupinha para se aquecer

Silky ganhou um suéter porque ela nasceu sem pelos. Foto: Reprodução/Oregon Humane Society

Quem disse que só cachorros podem usar roupinhas? A hamster Silky, de Portland, Estados Unidos, nasceu sem pelos por conta de uma mutação genética e agora ganhou um suéter para chamar de seu.

A hamster tinha uma família humana que cuidava de sua mãe, mas, por conta de sua condição, foi entregue à Oregon Humane Society, uma instituição de apoio aos animais.

No site da instituição, uma funcionária do local, Diana Gabaldon, disse que Silky precisa ser mantida num ambiente aquecido e comer doses extras de proteínas. Mas, no resto, ela é igual aos outros hamsters: "Ela é tão fofa e brincalhona como qualquer outro".

A funcionária Selene Mejia foi quem tricotou o pequeno suéter para Silky, mas ela só o usa em ocasiões especiais. Na próxima semana, a hamster deve ser colocada para adoção.