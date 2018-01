Hambúrguer de açaí é a mais nova 'iguaria' da culinária brasileira

Uma lanchonete em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, criou um hambúrguer de açaí que está fazendo sucesso na internet Foto: Andressa Regina e Silva/Imagem cedida de arquivo pessoal

Não é raro encontrar paraenses nas redes sociais reclamando que o sudeste do Brasil acabou com o açaí. Consumido como sobremesa em forma de pasta gelada por aqui, no Pará a fruta é preparada de diferentes jeitos e é servida como acompanhamento em praticamente todas as refeições diárias. Agora, os moradores do Estado amazônico terão mais um motivo para reclamar: foi criado o hambúrguer de açaí.

Sim, isso existe e é vendido no litoral norte de São Paulo. A invenção é atribuída à Poly Açaí, uma lanchonete de um shopping em Caraguatatuba, e viralizou após post em uma página do Facebook nesta última segunda-feira, 30. Conversando com o E+, Andressa Regina e Silva, dona da lanchonete, disse que a criação surgiu como um diferencial. “Uma novidade que já está fazendo muito sucesso na minha loja”, afirma, acrescentando acreditar que a sobremesa será a sensação do próximo verão paulista.

“A ideia surgiu ao tentarmos fazer um petit gateau com açaí, mas então preferimos o formato com hambúrguer”, continuou. O hambúrguer de açaí nada mais é do que uma boa porção da pasta gelada da fruta amazônica entre duas fatias de pão-de-ló. A sobremesa custa R$ 15 e o cliente pode escolher cinco adicionais para complementar: “Leite condensado, paçoca, morango, kiwi e leite em pó são os mais pedidos”, diz Andressa.

Por associarem hambúrguer com algo salgado, Andressa também falou que algumas pessoas se surpreenderam ao provar a sobremesa. “Hambúrguer não é só lanche, entra também como sobremesa. Tenho clientes que juravam que era salgado, quando comeram disseram que o cérebro prega peça pois comem na intenção de ser salgado e são surpreendidos pelo doce”, falou. A aceitação do público para a sobremesa - que serve duas pessoas - está sendo muito boa: “as pessoas não podem ver uma novidade que ficam curiosas”, pontua.

Ficou interessado e quer provar o hambúrguer de açaí? O Poly Açaí fica no Shopping Serramar, na avenida José Herculano, 1086, perto da orla de Caraguatatuba.

VEJA TAMBÉM: Outros exemplos de alimentos inusitados.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais e Gabriel Perline